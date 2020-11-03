В Киеве сообщили о минировании торгово-развлекательного центра "Глобус"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что "минировщик" был анонимным. Сейчас людей эвакуируют из ТРЦ, а на место отправились специалисты.

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус. Проводится эвакуация. Взрывотехники в пути", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже прокомментировали сообщение о заминировании украинским журналистам. В частности, в полиции подтвердили информацию о получении соответствующего сообщения, а также отметили, что на месте уже работают кинологи и следственно-операвтиная группа.

Впоследствии в пресс-службе полиции рассказали, что после тщательной проверки объекта и прилегающей территории опасных предметов и веществ обнаружено не было.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание псевдоминера", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что сообщение о заминировании получил представитель "Глобуса" - письмо поступило на электронную почту. Из ТРЦ эвакуировали около двух тысяч человек.

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