В центре Киева мужчина без маски открыл стрельбу у аптеки
Такое поведение спровоцировала просьба сотрудников заведения надеть маску, передает телеграмм-канал «Киев Сейчас».
Когда охрана сделала посетителю замечание, тот его проигнорировал. Но как только сотрудники аптеки вывели его прочь, он достал пистолет и выстрелил в асфальт.
В полиции уточнили, что стрельба произошла на улице Бассейной. Выпивший гражданин зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал ругаться.
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В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. В свою очередь мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. Обошлось без пострадавших.
Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство)
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