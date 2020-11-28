Субботнее утро на столичных Позняках ознаменовалось стрельбой
Об инциденте, который имел место на улице Драгоманова утром, 28 ноября, сообщает «Киев Оперативный».
Неизвестные обстреляли из автомата элитный Mercedes, а затем скрылись с места преступления, оставив оружие у машины. Злоумышленники испортили лобовое стекло и капот иномарки.
Как сообщает ресурс, авто зарегистрировано на 20-летнего парня.
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«Похоже, что владельца (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают», – говорится в подписи к публикации.
К счастью, на момент стрельбы в салоне не было ни водителя, ни пассажиров, поэтому обошлось без жертв.
На место происшествия приехала полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
«Прям Чикаго», «Жизнь надо жить так, чтоб в 20 лет тебя предупреждали расстрелом твоего авто из ак-47)», «Предупредили очень серьезно. Впору задуматься... и рассчитаться с кредиторами», «Неплохое авто в 20 лет... Заработал человек», «Молодец какой) АК с глушителем, беспокоится за людей, чтобы не разбудить никого)))», «Заботливый сосед всегда с глушителем», «Военкомат в гости заехал», «Судя по году рождения собственника, скорее, не его, а любящего родителя», – пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве двое водителей не поделили дорогу на Кольцевой и устроили драку прямо в пробке. Разнимать их бросились другие автовладельцы, а в сети поведение мужчин вызвало шквал критики.
Напомним, киевлянин открыл стрельбу после замечания надеть маску в аптеке.
Ранее Politeka писала, что в Киеве двоим нелюдям светит пожизненный срок.
Также Politeka сообщала, что в Харькове открыли стрельбу из-за парковки авто.