Министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил проверить без предупреждения медучреждения Житомирской области и проинспектировать ситуацию с китайским вирусом

Отчет о поездке глава Минздрава опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

В частности, чиновник побывал в житомирских горбольницах №1 и №2, а также в областной клинической больнице, где принимают больных с китайским вирусом.

Первых два учреждения, по словам министра, «обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов», а также есть еще свободные места с кислородом.

Пациенты якобы рассказали министру, что никаких проблем с госпитализацией не имели, а что касается обеспечения лекарствами, то они «ничего не докупают, кроме витаминов».

Медперсонал тоже заверил министра, что у них все под контролем и проблем с надбавками нет.

Ситуация в областной больнице оказалась куда хуже. Там до сих пор не заключен договор с Национальной службой здоровья на прием больных с COVID-19, хотя пациенты есть.

«По инфекционному контролю в этой больнице - ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью», – пишет министр.

Он также посетовал на проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Было озвучено 117 точек, а на самом деле их 66.

Степанов добавил, что склоняет голову перед медиками, которые «на передовой», а также добавил, что поездка на Житомирщину – первая после его выздоровления от коронавируса.

«До этого я пытался посещать региональные медучреждения раз в две недели. Я и дальше буду это делать, в частности без предупреждения», – подчеркнул он.

Под постом министра оставили свыше 170 комментариев, в которых украинцы высказали свою точку зрения на такие проверки и на ситуацию с эпидемией в целом.

«Господин министр, спуститесь с небес наконец и увидьте реалии медицины в каждом уголке Украины - с севера на юг, с востока к западу - реальные, настоящие реалиии!», «Одесса. Новое отделение больницы № 5 на Троицкой открылось только вчера, 28 ноября. Оно рассчитано на 90 коек, из которых осталось 10 свободных всего за сутки. Нет мест в больницах Одессы!!! Степа! Перестань устраивать показуху! Люди умирают!», «С марта можно было уже все больницы страны проверить без попередження! Посмотреть и сделать выводы!», «Это не полномочиями министра! И хватит уже унизительно склонять головы перед медицинским персоналом. Вместо этого обеспечьте их (медработников) средствами защиты и адекватной заработной платой. И все», «По поводу того, что ничего не докупают, кроме витаминов, ложь! Лежали не один знакомый, рассказывали. Покупают ВСЕ! абсолютно!» «Что же в районную любую не заехали, 30 км от Житомира, например?», – пишут под публикацией.

Напомним, Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.

Как сообщала Politeka, у женщины забрали кислород для другого пациента, и она не выжила.

Также Politeka писала, что китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.