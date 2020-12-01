В столице за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирус за период пандемии

Динамика заболеваемости в Киеве не уменьшается. И все больше больных с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Кроме того статистику предоставили на сайте СНБО.

Так, в Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1799 человек. 31 случай был летальным, всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Кроме того, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала пандемии – 148 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 317, в Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев.

Всего в столице инфицированы уже 72 277 человек, в области – 38 528 больных. Продолжают бороться с вирусом 47 702 инфицированных.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.

От коронавируса в стране умерли уже 12 548 человек (+221 за сутки), а 355 172 пациента (+10 023 за сутки) полностью побороли коронавирусную болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.