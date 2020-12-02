Врач предупредил украинцев, какой день самый тяжелый и опасный во время заболевания коронавирусом

Так, украинский врач из Харькова Андрей Пеньков отметил, что есть такой период, когда у больного коронавирусом возникают опасные процессы, требующие лечения стероидами, пишет lb.ua.

При этом он уточнил, что такой период наступает на 9-10 день болезни может возникать цитокиновый шторм, при котором нужна госпитализация. Риск летального исхода тогда повышается в разы.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни - госпитализация чаще всего необходима именно в это время. На 9-10 день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы", - рассказал врач.

По словам врача, на вторую неделю болезни могут нарастать иммунологические изменения в крови, наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления. В таком случае поможет начатое вовремя лечение стероидными препаратами.

"Есть три основные патогенетические линии течения ковида - гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах - особенно в легких, но есть и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это - причины всех тяжких проявлений и, по сути, смерти", - заявил врач.

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