На столичном Подоле нарушитель ПДД странно отреагировал на попытки увезти его авто на штрафплощадку

Мужчина лег под эвакуатор, который собирался забрать его транспортное средство за несоблюдение правил дорожного движения, передает «Киев Оперативный».

«Так, а чего его эвакуируют? Хозяин на месте, протокол и штраф. Причём тут эвакуация? Или он по 130?», «Головой надо было, а не ж*пой», «Ну нет у человека лишних 2-х тысяч , вот он и лёг», – реагируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в Киеве женщина-водитель в нетрезвом состоянии попала в аварию на дороге, когда в салоне авто был маленький ребенок.

Патрульные остановили женщину на белом Mercedes, которая совершила ДТП, пьяной ехала по встречной полосе без резины на одном из колес. При этом она была уверена, что остановили ее безосновательно.

Правоохранители рассказали, что у женщины были заметны признаки алкогольного опьянения, а в салоне находилась девочка возрастом около 8 лет. Задержанная отрицала любые нарушения, как и то, что употребляла спиртное перед тем, как сесть за руль авто.

По ее словам, ее остановили без всяких оснований. Женщина жаловалась, что не приехал вызванный ранее эвакуатор, потому что "что-то с колесом". На одном из колес, по словам патрульных, действительно полностью отсутствовала резина. Вероятно, именно это стало следствием аварии, с места которой женщина скрылась.

Напомним, в Киеве на дороге пылала фура.

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что элитное авто рассекает по Киеву под видом такси.