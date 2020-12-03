Жертвами китайского вируса становятся все больше медиков, и это сильно бьет по тем, кто нуждается в их помощи

Особенно тяжело людям, которые живут в глубинке, как, например, жители села Нехаивка в Черниговской области. О том, с чем им пришлось столкнуться в отсутствие семейного врача, рассказали журналисты Нromadske.

Два месяца назад семейный врач, который вел жителей села, приезжая сюда дважды в неделю из Шаблинова, скончался от коронавируса. Причем, от момента, когда он почувствовал себя плохо и до его смерти прошла буквально неделя.

С тех пор люди в Нехаивке остались один на один с опасной инфекцией.

Как призналась одна из местных жительниц, после смерти врача Толочко людям стало по-настоящему страшно:

«Сейчас у нас в селе люди поголовно семьями лежат. И никто не знает, что у них. Болеют люди: то ли просто, то ли ковид. Мы ничего не знаем».

« Боимся друг друга, шарахаемся, у нас нет семейного врача, и мы никому не нужны. А жить же надо! Живой в яму не ляжешь!.. Может, проще прийти перестрелять нас, сравнять это все. Нет людей – нет проблем!», – эмоционально добавляет другая женщина.

Галина Негрий рассказала журналистам, что когда заболела ее сестра, то ей пришлось ехать в Короп в больницу и делать рентген.

«У нее было воспаление правостороннее. Отправили домой. Она там три дня покололась, не дало дышать, поехала на Короп снова. Положили ее под кислород. Сутки она дышала. Додышалась до того, что чуть не сдохла», – вспоминает женщина. Она добавила, что позже сестре поставили диагноз коронавирус, хотя никаких тестов она не сдавала.

Медсестра местной амбулатории Елена Омылечко говорит, что на ногах с восьми утра до восьми вечера. Люди звонят, просят о помощи, им нужно ставить уколы, следить за приемом лекарств, в случае чего – отправлять в район, если ситуация ухудшается.

«Нагрузка, скажу вам честно, тяжеловата для меня. Я уже физически, можно сказать, не выдерживаю», – призналась она.

Староста села Сергей Саводченко говорит, что готов хоть сейчас предоставить все условия для семейного врача, но заманить его в село – задача архисложная.

Напомним, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

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