Инспектор столичного Управления полиции Виталий Тафийчук получил серьезное огнестрельное ранение, когда пытался задержать вооруженных граждан

Инцилент призошел в Святошинском районе Киева, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По словам Виталия, его смена подходила к концу, а на следующий день он уже должен был уйти в отпуск. Вдруг внимание полицейского и его напарника привлек автомобиль такси, который нарушал ПДД. У транспортного средства не работало заднее освещение номерного знака.

Патрульные остановили машину и указали водителю на неисправность. В салоне находились трое пассажиров, которые вели себя подозрительно. Полицейские решили проверить у них документы, а напарник Виталия заметил у одного из них рацию и кобуру.

Как только троица поняла, что копы увидели это, они выбежали из автомобиля и бросились наутек. Мужчина, которого преследовал Виталий, вытащил огнестрельное оружие и выстрелил в полицейского, трижды ранив его.

«Я был в сознании, там еще были выстрелы, волновался за напарника, что с ним. Мы понимаем, что на службе есть риски. Нет гарантии, что полицейский заступит на службу и не получит никаких травм. Но после этого случая во всех поднялся боевой дух. Все еще более стараются, самоотверженно работают. Такие ситуации неприятны, но добавляют мужества», – рассказал Тафийчук.

Сейчас герой, который в полиции уже почти три года, проходит лечение. 3 декабря глава Нацполиции Украины Игорь Клименко посетил Виталия в больнице и вручил ему нагрудный знак «За отвагу в службе».

Также ведомственные награды получили еще трое полицейских, которые задерживали группу фигурантов.

Впереди у Виталия – сложная операция, однако коллеги надеются, что она пройдет успешно, и мужчина вернется в строй.

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