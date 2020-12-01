В столице полицейские задержали мужчину, который выстрелил в гражданскую жену
Так, 49-летний мужчина со своей 50-летней сожительницей распивали алкоголь в парке Киото. Между ними завязалась ссора, во время которой мужчина открыл стрельбу и выстрелил в гражданскую супругу из пневматического оружия, рассказали в пресс-службе полиции Киева.
После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления, оставив жену истекать кровью и гнить в парке. Но в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий его обнаружили по месту проживания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Полиция устанавливает детали происшествия, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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Тем временем пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезным пулевым ранением - пуля попала в грудную клетку.
Напомним, что в Киеве неизвестные обстреляли из автомата элитный Mercedes, а затем скрылись с места преступления, оставив оружие у машины. Злоумышленники испортили лобовое стекло и капот иномарки.
Сообщается, что авто зарегистрировано на 20-летнего парня. К счастью, на момент стрельбы в салоне не было ни водителя, ни пассажиров, поэтому обошлось без жертв.
Напомним, в Киеве пропал светловолосый мальчик, родители не находят себе места.
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Также Politeka писала, что китайский вирус лютует в Киеве, столица установила два антирекорда.