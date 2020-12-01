В столице полицейские задержали мужчину, который выстрелил в гражданскую жену

Так, 49-летний мужчина со своей 50-летней сожительницей распивали алкоголь в парке Киото. Между ними завязалась ссора, во время которой мужчина открыл стрельбу и выстрелил в гражданскую супругу из пневматического оружия, рассказали в пресс-службе полиции Киева.

После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления, оставив жену истекать кровью и гнить в парке. Но в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий его обнаружили по месту проживания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Полиция устанавливает детали происшествия, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезным пулевым ранением - пуля попала в грудную клетку.

Напомним, что в Киеве неизвестные обстреляли из автомата элитный Mercedes, а затем скрылись с места преступления, оставив оружие у машины. Злоумышленники испортили лобовое стекло и капот иномарки.

Сообщается, что авто зарегистрировано на 20-летнего парня. К счастью, на момент стрельбы в салоне не было ни водителя, ни пассажиров, поэтому обошлось без жертв.

Напомним, в Киеве пропал светловолосый мальчик, родители не находят себе места.

Как сообщала Politeka, школьник одним удар отправил прохожего на тот свет и снял все на видео.

Также Politeka писала, что китайский вирус лютует в Киеве, столица установила два антирекорда.