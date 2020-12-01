У столиці за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих коронавірус за період пандемії

Динаміка захворюваності в Києві не зменшується. І все більше хворих з коронавірусом потребують госпіталізації. Про це написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram. Крім того статистику надали на сайті РНБО.

Так, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих коронавірусом за період пандемії – 1799 осіб. 31 випадок був летальним, всього від вірусу померли 1323 киянина. Крім того, в лікарні столиці за минулу добу госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів з початку пандемії – 148 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 317, у Подільському – 235 та у Святошинському районі – 216 випадків.

Всього в столиці інфіковані вже 72 277 осіб, в області – 38 528 хворих. Продовжують боротися з вірусом 47 702 інфікованих.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 1 грудня, в Україні офіційно підтверджено 745 123 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 498 – виявлено за минулу добу.

Від коронавірусу в країні померли вже 12 548 осіб (+221 за добу), а 355 172 пацієнти (+10 023 за добу) повністю побороли коронавірусну хворобу. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

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