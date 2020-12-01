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Підліток побив чоловіка, після чого той помер від отриманих травм

Так, у центрі Полтави 16-річний хлопець вдарив 46-річного чоловіка, після чого той впав з одного удару, вдарився об бруківку і втратив свідомість.

Потерпілий помер у лікарні через десять днів, при цьому він так і не прийшов до тями, йдеться у сюжеті програми "Свідок", передає РБК в Україні (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Те, що відбувалося підліток знімав на відео, на кадрах можна почути, як хлопець називає себе предствителем "Нацдружини". Зараз одинадцятикласника відправили під домашній арешт. За "вбивство з необережності" йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Як розповіли в прес-службі Національної поліції Полтавської області, інцидент стався 13 жовтня близько 16:40 в Київському районі Полтави. Крім того, в ході слідства з'ясувалося, що підліток займається тайським боксом.

"16-річний житель Полтави наніс тілесні ушкодження місцевому 46 - річному чоловікові, який від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться в повідомленні поліції.

На відзнятих відео підліток звинувачує нетверезого на вигляд худорлявої статури чоловіка в наркотичній залежності. Поліція встановила, що загиблий працював сисадміном, і нещодавно поховав матір. Не виключено, що за допомогою алкоголю він знімав стрес.

Українці обурилися через те, що сталося і засуджують підлітка: "у в'язницю для малоліток його посадіть", "Він же не чіпав нікого, з горя пив, тому що маму поховав, а ось його тепер є кому поховати? Неповнолітній садист, вирішив свої бойові навички на беззахисному практикувати, вбивця", "В колонію сопляка","Захотів випендритися, в зоні продовжить","Ну тепер на зоні буде зекам свої прийоми показувати".

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