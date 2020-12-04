В результате конфликта между членами семейства один оказался в больнице, второй – в полицейском участке

Инцидент произошел в поселке Володарка на Киевщине, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, в полночь в дежурную часть позвонила жительница Володарки и сообщила, что в доме по соседству происходит драка.

По указанному адресу немедленно выехали оперативники и наряд реагирования патрульной полиции.

На месте выяснилось, что 17-летний подросток пришел ночью домой и затеял ссору с отчимом. Постепенно конфликт перерос в драку, в ходе которой парень схватил топор и ударил 46-летнего отчима по голове.

Пострадавшего бригада скорой помощи увезла в больницу, а подростка задержали. Поскольку ранее он уже имел проблемы с законом, его поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от семи до 15 летт за решеткой.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Мера пресечения для него изберет суд.

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Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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