На Южном мосту в Киеве задержали серийных воров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

В сообщении отмечается, что многие из киевлян интересовались тем, что за "бандитские разборки" происходят на мосту.

"Так, друзья, сегодня часть из вас задавала вопросы в стиле "а что за бандитские разборки происходят на Южном мосту?". Отставить панику, это уголовный розыск Киевской области проводил задержание лиц, которых подозревают в многочисленных кражах (так называемых "барсеточников")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком

По данным столичных журналистов, ссылающихся на собственные источники, грабитель напал на женщину с ребенком средь бела дня на столичном Подоле, на улице Абрикосовой. У злоумышленника в руке был нож, угрожая которым он вымогал у женщины деньги.

Инцидент произошел около 12.30 в понедельник, 16 ноября. В это время 35-летняя женщина возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней неожиданно подбежал мужчина и стал бить женщину по голове, требуя отдать ему деньги.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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