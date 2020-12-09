За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали с китайским вирусом рекордное количество человек - 127

Как передает Politeka, об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время традиционного брифинга.

Так, известно, что за минувшие сутки, 8 декабря, коронавирус обнаружили еще у 1728 жителей столицы, из них 127 человек попали в больницу.

Кличко подчеркнул, что динамика заболеваемости в столице не идет на спад.

"В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1 728 инфицированных. 34 человека умерли. Выздоровели за сутки - 636 человек", - сказал он.

Есть заболевшие и среди медперсонала - вирус подтвердился и у 71 медика.

В столичные медучреждения попали с вирусом 127 пациентов, и это стало наибольшим количеством госпитализированных за сутки с самого начала пандемии. Все остальные больные находятся на самоизоляции, они лечатся дома под контролем врачей.

Всего по состоянию на сегодня, 9 декабря, в столице подтверждено уже 84 538 случаев заболевания. Выздоровели 26 403 жителя Киева, 1498 случаев - летальные.

Также мэр столицы Виталий Кличко рассказал об актуальной ситуации в больницах Киева по количеству свободных коек. В частности, по его словам, в медучреждениях сейчас свободно 50% койкомест.

При этом ранее частные клиники заявляли, что уже не могут принимать новых пациентов с вирусом из-за дефицита койкомест.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.