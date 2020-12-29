В Киеве правоохранители предотвратили заказное убийство двух человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Так, в столице было разоблачено лицо, которое подыскивало киллера для физической ликвидации своих врагов. Заказчик преступления уже был задержан.
Оперативникам сообщили о мужчине который искал киллера, который совершит заказное убийство двух человек. Заказчиком оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.
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Бывший депутат хотел, чтобы киллер ликвидировал его оппонентов, с которыми у него сложились неприязненные отношения. В частности, он "заказал" 47-летнего жителя своего села, а также 39-летнего мужчину из соседнего села.
Тяжкого преступления удалось избежать благодаря тому, что правоохранители сработали на опережение, организовав подставную встречу заказчика с "киллером", во время которой бівший депутат передал фотографии "мишеней". Он обещал заплатить киллеру 6 тысяч долларов за убийство первой жертвы и во время встречи дал задаток в сумме 300 долларов.
В дальнейшем заказчику двух убийств должны вручить подозрение. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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