В Киеве разыскивают мужчину, который подозревается в мошенничестве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают мужчину, мошеннические действия которого привели к нанесению материального ущерба в особо крупных размерах.

Розыском мошенника занимаются правоохранители Голосеевского района.

"Внимание! Розыск! Сотрудниками ВКП Голосеевского УП г. Киева устанавливается и разыскивается лицо мужского пола, изображенное на фото. Указанный мужчина обоснованно подозревается в совершении мошенничества, которое привело к причинению материального ущерба в особо крупных размерах. Если у Вас есть любая информация относительно данных или местонахождении вышеуказанного мужчины, пожалуйста, сообщите по номеру мобильного телефона 0660471606, Владислав", - говорится в сообщении.

При этом нет информации о том, о каких именно мошеннических действиях идет речь, и кому был нанесен материальный ущерб, и в какой сумме.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину, который уже полтора года ворует станки в магазинах. Сообщается, что мужчина совершает кражи в одной и той же сети магазинов. При этом и летом, и зимой он ворует в одной и той же обуви.

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