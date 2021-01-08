В Киеве пассажир автобуса задержал грабителей и передал их правоохранителям
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, в столице мужчина задержал предполагаемых грабителей, которые отобрали у кондукторши сумку.
Инцидент произошел 7 января около 17.00. Столичные патрульные получили вызов на улицу Привокзальную. Там, четверо человек, которые ехали в автобусе, сорвали сумку с деньгами у 70-летней кондукторши. Злоумышленники рассчитали время и быстро выбежали из салона во время остановки общественного транспорта. Однако не все пошло по их плану, потому что именно в это время в салон заходил пассажир, который мигом оценил ситуацию и побежал за грабителями.
Он догнал и задержал двух беглецов, ему в этом помогли другие неравнодушные граждане.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Андрей Данилко распереживался перед возвращением на телеэкраны в новом образе: "Буду откровенным..."
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"»
Впоследствии нападавших передали патрульным. В дальнейшем на место прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных.
"Мы благодарны пассажирам автобуса за неравнодушие и активную общественную позицию, ведь безопасное общество — это наше общее дело", - говорится в сообщении патрульных.
Также было опубликовано фото патрульного вместе с киевлянином, который задержал грабителей.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.