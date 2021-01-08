В Киеве разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают двух человек, которые, по данным правоохранителей, своими мошенническими действиями нанесли серьезный материальный ущерб.

"Внимание! Розыск! Сотрудниками отдела криминальной полиции Голосеевского УП г. Киева устанавливаются и разыскиваются лица, изображенные на фото. Указанные лица обоснованно подозреваются в совершении мошенничества, которое привело к причинению материального ущерба в особо крупных размерах. Если у Вас есть любая информация относительно этих лиц или их местонахождении, пожалуйста, сообщите сотрудников полиции по номерам мобильных телефонов +38067 776 1313 Виталий Викторович и +38066 047 1606 Владислав Владимирович", - говорится в сообщении.

Снимки были сделаны на камеру наблюдения, поэтому идентифицировать мошенников будет возможно, вероятно, разве что по одежде.

На снимке можно заметить, что у женщины русые волосы длиной примерно до плечей.

Ранее сообщалось, что в Киеве завелся мошенник, который обманывает кассирш в магазинах. Так, в столице разыскивают мужчину, который попросил разменять ему деньги и обманул кассиршу на 5 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.