В Киеве задержали телефонного мошенника, который выманивал у людей деньги, рассказывая истории о том, что их дети якобы попали в беду
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
"Ваша дочь попала в ДТП, срочно нужны деньги или она окажется за решеткой" - именно так, по информации патрульных, злоумышленник пытался обмануть женщину.
В четверг, 7 января, в полицию обратилась гражданка, которая рассказала, что ее матери позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП, и теперь срочно нужны деньги, чтобы избежать наказания. Женщина договорилась о встрече с мошенником для передачи ему денег.
При этом она сразу позвонила своей дочери, чтобы убедиться в правдивости ситуации. Услышав, что ее маму пытаются обмануть, дочь вызвала патрульных.
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Во время передачи средств патрульные задержали мужчину.
"Расскажите своим родственникам об этом случае и уберегите себя и родных от мошенничества", - призывают патрульные.
Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранителей, своими мошенническими действиями они нанесли серьезный материальный ущерб.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.