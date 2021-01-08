В Киеве задержали телефонного мошенника, который выманивал у людей деньги, рассказывая истории о том, что их дети якобы попали в беду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Ваша дочь попала в ДТП, срочно нужны деньги или она окажется за решеткой" - именно так, по информации патрульных, злоумышленник пытался обмануть женщину.

В четверг, 7 января, в полицию обратилась гражданка, которая рассказала, что ее матери позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП, и теперь срочно нужны деньги, чтобы избежать наказания. Женщина договорилась о встрече с мошенником для передачи ему денег.

При этом она сразу позвонила своей дочери, чтобы убедиться в правдивости ситуации. Услышав, что ее маму пытаются обмануть, дочь вызвала патрульных.

Во время передачи средств патрульные задержали мужчину.

"Расскажите своим родственникам об этом случае и уберегите себя и родных от мошенничества", - призывают патрульные.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранителей, своими мошенническими действиями они нанесли серьезный материальный ущерб.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

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