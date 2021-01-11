Под Киевом разыскивают мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и избиении человека, которое привело к смерти

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в Киевской области работники Киево-Святошинского отдела полиции разыскивают 39-летнего Артема Ружинского. Мужчина подозревается в совершении разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Преступление произошло в городе Вишневое Киевской области. Сейчас правоохранители Киевщины проводят ряд оперативных мероприятий для того, чтобы разыскать злоумышленника.

Известно, что подозреваемый в разбойном нападении и избиении, которое привело к смерти человека, является уроженцем Донецкой области. Также известно, что мужчина может представляться другими именами - в частности, 26-летним Александром Антоликом. По данным полиции, у него есть копия паспорта на это имя.

Правоохранители призвали жителей Киевской области обратить внимание на фото мужчины и сообщить на линию 102, если имеют какую-то информацию о нем. При этом всем, кто поможет в розыске, гарантируют анонимность.

"Всем, кто обладает информацией о разыскиваемом злоумышленнике, или знает о возможном его местонахождении, просьба позвонить по номерам (097) 753-82-39 или 102. Анонимность гарантируется!" - уверяют в полиции.

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