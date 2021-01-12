Под Киевом спасли женщину, которой стало плохо, когда она была одна закрыта в квартире

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в городе Фастов Киевской области пожилой женщине была вовремя оказана медицинская помощь, что помогло избежать трагических последствий.

Правоохранители сообщили, что они получили информацию от социальной работницы, которая ухаживает за пожилой женщиной, о том, что 77-летняя жительница города Фастов в течение суток не отвечает на телефонные звонки. Для выяснения всех обстоятельства по указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

"Входные двери квартиры были закрыты, но через них полицейские услышали нечеткий тихий голос бабушки. Здесь на помощь пришли спасатели и с помощью лестницы через окно попали в дом", - сообщили полицейские.

Оказавшись в помещении, спасатели увидели, что в комнате на полу лежит пожилая женщина. Правоохранители осторожно уложили ее на кровать, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. В дальнейшем пенсионерку доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что под Киевом спасатели обнаружили в квартире тело женщины пенсионного возраста, которая в течение 5 дней не выходила на связь.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

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