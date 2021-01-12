В Киеве эвакуатор решил забрать авто, в котором в это время был ребенок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на столичный Telegram-канал.
Так, в сети появилось видео, как эвакуатор забирает машину, в которой в это время находится ребенок. Отмечается, что на крики и замечания матери ребенка эвакуатор никак не реагировал.
Инцидент произошел на Позняках.
"В машине был ребенок. Эвакуатора это не остановило и он погрузил машину, пока очевидцы не пообещали набить ему морду, так как на мать ребенка, которая кричала, водитель не обращал никакого внимания", - говорится в сообщении.
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Мужчина, снимавший инцидент на видео, отметил, что в салоне авто находится ребенок.
"Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал он.
Также на заднем плане можно услышать возмущенные крики женщины - очевидно, матери ребенка.
Также автор видео зафиксировал номерные знаки эвакуатора.
Впоследствии машину все же опустили обратно на дорогу, а автор видео подошел к женщине и ее ребенку убедиться, все ли хорошо.
Ранее сообщалось, что находчивый киевлянин решил "защитить" свое авто от эвакуации, однако ему это не удалось.
Так, в Киеве водитель "посадил на цепь" машину, чтобы ее не забрали на эвакуацию. Впрочем, план киевлянина провалился.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.