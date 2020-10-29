У лікарнях Київщини більше 500 пацієнтів на кисневій терапії
Кількість складних випадків китайського вірусу на Київщині збільшується.
На кисневій підтримці 658 пацієнтів.
Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.
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«У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих з підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Більше половини тисячі хворих потребують кисневої підтримки.
Таких 658 осіб. З них-24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ. Тому прошу всіх жителів бути максимально обачними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень», - підкреслив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
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