Ще один випадок зняли на відео

У Києві невідомі обилили кислотою припарковану надворі машину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, ще один випадок облиття машини кислотою стався на вулиці Святошинській. Протягом останніх днів такі інциденти стали вже "традиційними" для столиці.

"Схоже, що це якийсь новий тренд - обливати кислотою припарковані авто. Ця автівка взагалі стояла на паркувальному майданчику Новуса на Святошинській, 28А. Кому це може бути вигідно і чому?" - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялось, що київська родина розповіла про те, як їхню машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.

"Хочу висловити своє обурення, розпач і біль від того, що з нами сталось... Наш автомобіль 09.11.20 в обід було облито кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше у цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу", - поскаржилась киянка.

Постраждалі від подібних інцидентів також закликали очевидців відгукнутись і надати наявну інформацію про те, що сталося.

Нагадаємо, розвезення сміття обернулося трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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