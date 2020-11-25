У ритуальній службі виправдовуються, що таке сталося вперше

Киянка прийшла на впізнання своєї тітки в морг, але побачила замість неї зовсім іншу людину

Доводити поліції і співробітникам моргу, що це не її родичка, жінці довелося вісім годин, передає "ТСН".

Катерина Розвєєва, племінниця покійної, розповіла журналістам, що її тітка хворіла на рак, і після двох хімій втратила волосся. Незважаючи на те, що хвора перебувала в пансіонаті, і через коронавірус родички спілкувалися тільки по скайту, Катерина прерасно знала, як виглядає тітка.

Жінка ж, яку їй показали, мала довге волосся до плечей. Як їх переплутали –залишається незрозумілим.

У результаті з'ясування обставин стало відомо, що того дня в пансіонаті померли дві пацієнтки з однаковим прізвищем і нібито однаковим діагнозом. Їх доставили в один морг. Тіла переплутали, і ритуальна служба передала тіло тітки Катерини Розвєєвої іншій родині.

Співробітники ритуальної служби розповіли, що близькі не побачили, що це тіло – не їх родички. Мовляв, таке могло статися через шок. Крім того, люди могли подумати, що обличчя після смерті змінилося, а волосся заховане під накидкою.

При цьому працівники похоронного бюро запевняють, що ситуація, коли помилково видали інше тіло, у них сталася вперше.

Катерина вже вирішила з ними питання про моральну компенсацію, а також домовилася з іншою сім'єю про те, що передасть їм тіло покійної, а ті в свою чергу віддадуть їй урну з тіткою.

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