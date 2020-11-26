Також можуть закрити і залізничне сполучення

Якщо ситуація з поширенням китайського вірусу погіршуватиметься, в Україні можуть закрити міжміське сполучення

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", – заявив глава МВС, додавши, що може бути закрито не тільки автобусне, а й залізничне сполучення.

"Моя точка зору, що потрібно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю три-чотири. Йдеться про дуже великі системні ризики для здоров'я наших людей", – зазначив чиновник.

Остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено. За словами Авакова, в уряді поки тільки обговорюють таку можливість.

Як відомо, навесні в Україні вже були подібні обмеження. Наприклад, з 18 березня в країні припинили залізничне, автобусне та авіаційне міжміські сполучення, а через 10 дннй закрили і міжнародне авіа - і залізничне сполучення.

До 30 листопада в країні діє "карантин вихідного дня". Згідно з постановою Кабміну, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада по 30 листопада 2020 року забороняється робота підприємств громадського харчування (крім послуги на винос), робота торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, діяльність суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (є винятки), діяльність установ культури та проведення масових культурних заходів, крім кіно - і відеозйомок, за умови обмеження доступу до місця зйомки. Також повинні бути закритими спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Дії влади вже викликали численні протести. Особливо з таким положенням незгодні представники малого та середнього бізнесу. Вони впевнені, що обмеження поховають їхню справу.

Тим часом станом на 26 листопада в Україні побито черговий рекорд за кількістю виявлених хворих. За добу статистика збільшилася на 15 337 осіб.

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