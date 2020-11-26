Ситуація з вірусом погіршується все більше

Кількість заражених китайським вірусом в Україні стрімко зростає, і слово "локдаун" звучить все частіше

Введення локдауну вже було предметом обговорень в уряді, проте остаточне рішення поки не ухвалено. Чим він може обернуться для киян, повідомив у коментарі виданню "Сегодня" голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Він не виключає, що столичне метро може припинити роботу, і назвав умову для цього:

"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має ухвалюватися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники".

Як відомо, за останню добу в Києві зафіксовано понад 1300 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. 31 людина померла.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою точку зору про доцільність тотального карантину. Він вважає, що локдаун в Україні необхідний на три-чотири тижні в разі подальшого прогресування вірусу.

Крім того, міністр зазначив, що, якщо локдаун буде схвалений, в країні можуть припинити міжміське і залізничне сполучення.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", – заявив глава МВС, додавши, що може бути закрито не тільки автобусне, а й залізничне сполучення.

Нагадаємо, китайський вірус завдав нового удару по мешканцям Київщини.

Як повідомляла Politeka, у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.

Також Politeka писала, що вірус нещадний до Дніпропетровщини, рахунок жертв ведеться сотнями.