Двоє водіїв влаштували епічну бійку на Великій Окружній, не поділивши дорогу

Кадри розбірок опублікували в групі "Київ Оперативний" в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Ранковий Мортал Комбат на Кільцевій дорозі. Причина поєдинку – не поділили хто перший здійснить маневр", – пояснив автор публікації.

Як видно, бійка сталася, поки машини стояли в пробці. Один з учасників конфлікту, схоже, має бійцівську підготовку і провокує суперника на відповідь. Інші водії намагаються заспокоїти чоловіків.

У мережі відео викликало жваве обговорення.

"Що говорити, половина людей правил руху не знає і на знаки не дивляться ) виїжджає, як в GTA, і потім виходить доводить, що, на його думку, він має рацію)", "тільки мені здається, що рівень агресії на дорогах і в повсякденному житті дуже виріс? На рівному місці починають битися", "Поскакали, поскакали, видихлися і розійшлися. Рівень блін😂", "Джейсон Стейтем нервово курить у сторонці 🤣", – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що в Києві чоловік вбив свого товариша через ревнощі до жінки. Під час сварки зловмисник вдарив ножем потерпілого в груди. Від отриманих травм той помер на місці. Фігурант злочину був затриманий, зараз він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.

Жертвою став 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Вбивцею виявився раніше несудимий уродженець Одеської області 1983 року народження. У скоєному він зізнався.

Нагадаємо, у Києві жінку побили за відсутність маски.

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