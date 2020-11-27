Куди привезти гроші, "мінер" не сказав

У Києві в ніч на 27 листопада невідомий "замінував" один із мостів

Який саме, чоловік не уточнив, передає "Київ Оперативний".

Він попередив, що якщо йому не дадуть три мільярди доларів і гелікоптер, він підірве ще три мости.

"Правда, куди підвозити гелікоптер з грошима, забув уточнити і поклав слухавку", – додав автор повідомлення.

У поліції інцидент ніяк не прокоментували, а ось в обговореннях до новини читачі не пошкодували сарказму.

"Чувак з цифрами не балується))) для такої суми одного вертольота замало))", "як куди? На вертолітний майданчик Януковича! Там же і КамАЗи з грошима чекатимуть!", "У Києві завівся Джокер!", "Це з МВФ дзвонили😂", "залишити в сміттєвому відрі?) Всього 30 тон готівки)", – іронізують під публікацією користувачі соцмереж.

За останній тиждень столичні правоохоронці вже стикалися з випадками неправдивого мінування. Так, 12-річна семикласниця школи на Печерську зателефонувала правоохоронцям і повідомила, що в навчальному закладі вибухонебезпечний предмет.

За адресою, де розташована школа, виїхали рятувальники, вибухотехніки та кінологи. Відразу ж були евакуйовані близько 300 осіб. Обстеживши приміщення та прилеглу територію, вони не знайшли нічого небезпечного.

"Мінершу" вирахували дуже швидко. При дівчинці знайшовся і телефон, з якого вона дзвонила правоохоронцям.

Раніше ми писали про те, що в Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі на стоянці мегамаркета, використовуючи для своїх злочинів сканер.

Нагадавємо, у Києві "замінували" мерію.

Раніше Politeka писала, що у центр Києва з'їхалися кінологи і поліція.

Також Politeka повідомляла, що ЗСУ встановили мінні загородження на узбережжі Чорного моря.