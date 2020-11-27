У центрі Києва чоловік без маски відкрив стрільбу біля аптеки

Таку поведінку спровокувало прохання співробітників закладу надіти маску, передає телеграм-канал "Киев Сейчас".

Коли охорона зробила відвідувачеві зауваження, той його проігнорував. Але як тільки співробітники аптеки вивели його геть, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт.

У поліції уточнили, що стрілянина сталася на вулиці Басейній. Підпилий громадянин зайшов в аптеку, де працівники і відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився надягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення і почав лаятися.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. У свою чергу чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт. Обійшлося без постраждалих.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою посадовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, і патрони до нього для направлення на експертизу.

За фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство)

Ми також повідомляли, що в столиці чоловік вбив свого товариша через ревнощі до жінки. Під час сварки зловмисник вдарив ножем потерпілого в груди. Від отриманих травм той помер на місці. Фігурант злочину був затриманий, зараз він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.

Жертвою став 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Вбивцею виявився раніше несудимий уродженець Одеської області 1983 року народження. У скоєному він зізнався.

Нагадаємо, у Києві жінку побили за відсутність маски.

Раніше Politeka писала, що у Києві двом нелюдам світить довічний термін.

Також Politeka повідомляла, що в Харкові відкрили стрілянину через паркування авто.