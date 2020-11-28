Суботній ранок на столичних Позняках ознаменувався стріляниною
Про інцидент, який мав місце на вулиці Драгоманова вранці, 28 листопада, повідомляє "Київ Оперативний".
Невідомі обстріляли з автомата елітний Mercedes, а потім зникли з місця злочину, залишивши зброю біля машини. Зловмисники зіпсували лобове скло і капот іномарки.
Як повідомляє ресурс, авто зареєстровано на 20-річного хлопця.
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"Схоже, що власника (2000 року народження) таким чином про щось попереджають",– йдеться в підписі до публікації.
На щастя, на момент стрілянини в салоні не було ні водія, ні пасажирів, тому обійшлося без жертв.
На місце події приїхала поліція. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.
"Прям Чикаго", "життя треба жити так, щоб в 20 років тебе попереджали розстрілом твого авто з ак-47)", "попередили дуже серйозно. Час задуматися... і розрахуватися з кредиторами", "непогане авто в 20 років... Заробила людина", "молодець який) АК з глушником, турбується за людей, щоб не розбудити нікого)))", "турботливий сусід завжди з глушником", "військкомат в гості заїхав", " судячи з року народження власника, швидше, не його, а люблячого батька", – пишуть у коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що в Києві двоє водіїв не поділили дорогу на Кільцевій і влаштували бійку прямо в пробці. Рознімати їх кинулися інші автовласники, а в мережі поведінка чоловіків викликала шквал критики.
Нагадаємо, киянин відкрив стрілянину після зауваження надіти маску в аптеці.
Раніше Politeka писала, що у Києві двом нелюдям світить довічний термін.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові відкрили стрілянину через паркування авто.