Суботній ранок на столичних Позняках ознаменувався стріляниною

Про інцидент, який мав місце на вулиці Драгоманова вранці, 28 листопада, повідомляє "Київ Оперативний".

Невідомі обстріляли з автомата елітний Mercedes, а потім зникли з місця злочину, залишивши зброю біля машини. Зловмисники зіпсували лобове скло і капот іномарки.

Як повідомляє ресурс, авто зареєстровано на 20-річного хлопця.

"Схоже, що власника (2000 року народження) таким чином про щось попереджають",– йдеться в підписі до публікації.

На щастя, на момент стрілянини в салоні не було ні водія, ні пасажирів, тому обійшлося без жертв.

На місце події приїхала поліція. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

"Прям Чикаго", "життя треба жити так, щоб в 20 років тебе попереджали розстрілом твого авто з ак-47)", "попередили дуже серйозно. Час задуматися... і розрахуватися з кредиторами", "непогане авто в 20 років... Заробила людина", "молодець який) АК з глушником, турбується за людей, щоб не розбудити нікого)))", "турботливий сусід завжди з глушником", "військкомат в гості заїхав", " судячи з року народження власника, швидше, не його, а люблячого батька", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в Києві двоє водіїв не поділили дорогу на Кільцевій і влаштували бійку прямо в пробці. Рознімати їх кинулися інші автовласники, а в мережі поведінка чоловіків викликала шквал критики.

Нагадаємо, киянин відкрив стрілянину після зауваження надіти маску в аптеці.

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