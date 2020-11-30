Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вирішив перевірити без попередження медзаклади Житомирської області та проінспектувати ситуацію з китайським вірусом

Звіт про поїздку глава МОЗ опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Зокрема, чиновник побував у житомирських міськлікарнях №1 та №2, а також в обласній клінічній лікарні, де приймають хворих з китайським вірусом.

Перших дві установи, за словами міністра, "забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів", а також є ще вільні місця з киснем.

Пацієнти нібито розповіли міністру, що ніяких проблем з госпіталізацією не мали, а що стосується забезпечення ліками, то вони "нічого не докуповують, крім вітамінів".

Медперсонал теж запевнив міністра, що у них все під контролем і проблем з надбавками немає.

Ситуація в обласній лікарні виявилася куди гіршою. Там досі не укладено договір з Національною службою здоров'я на прийом хворих з COVID-19, хоча пацієнти є.

"Щодо інфекційного контролю в цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю", – пише міністр.

Він також поскаржився на проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Було озвучено 117 точок, а насправді їх 66.

Степанов додав, що схиляє голову перед медиками, які "на передовій", а також додав, що поїздка на Житомирщину – перша після його одужання від коронавірусу.

"До цього я намагався відвідувати регіональні медустанови раз на два тижні. Я і далі буду це робити, зокрема без попередження", – підкреслив він.

Під постом міністра залишили понад 170 коментарів, в яких українці висловили свою точку зору на такі перевірки і на ситуацію з епідемією в цілому.

"Пане міністре, спустіться з небес нарешті і побачте реалії медицини в кожному куточку України – з півночі на південь, зі сходу на захід – реальні, справжні реалії!", "Одеса. Нове відділення лікарні № 5 на Троїцькій відкрилося тільки вчора, 28 листопада. Воно розраховане на 90 ліжок, з яких залишилося 10 вільних всього за добу. Немає місць в лікарнях Одеси!!! Стьопа! Перестань влаштовувати показуху! Люди вмирають!", "З березня можна було вже всі лікарні країни перевірити без попередження! Подивитися і зробити висновки!", "Це не повноваженнями міністра! І вистачить вже принизливо схиляти голови перед медичним персоналом. Замість цього забезпечте їх (медпрацівників) засобами захисту й адекватною заробітною платою. І все", "з приводу того що нічого не докуповують, крім вітамінів, брехня! Лежали не один знайомий, розповідали. Купують ВСЕ! абсолютно!", "Що ж в районну будь-яку не заїхали, 30 км від Житомира, наприклад?" ,– пишуть під публікацією.

Нагадаємо, Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту.

Як повідомляла Politeka, у жінки забрали кисень для іншого пацієнта, і вона не вижила.

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