62-річний житель Києва отримав серйозне ножове поранення після того, як зробив зауваження пішоходу, який вибіг на проїжджу частину

Про інцидент, що стався на проспекті Любомира Гузара, повідомляє Politeka.net з посиланням на столичних правоохоронців.

До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшов дзвінок від місцевого жителя, який розповів, що невідомий з ножем чіпляється до перехожих, а потім він вибіг на проїжджу частину.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та оперативники, де виявили правопорушника та 62-річного киянина з ножовим пораненням.

Незабаром з'ясувалося, що водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину і зачепив його машину. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, проте під час спілкування з невідомим виник конфлікт, в ході якого той вдарив його ножем у живіт.

Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого в лікарню. Лікарі діагностували у нього проникаюче поранення живота. Зараз його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали. Виявилося, що він іноземець, йому 35 років. Раніше підозрюваний притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок і грабежів на території України.

Поліція порушила кримінальні справи за хуліганство та умисне тяжке тілесне поврееженія. Підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами.

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