У Києві невідомі не тільки обікрали автомобіль Toyota, але і пошкодили його
В групі "Київ Оперативний" показали результат роботи автомобільних злодіїв, передає Politeka.net.
Мало того, що зловмисники повністю зняли всі чотири колоса, так ще й пошкодили арки і пороги транспортного засобу, коли засовували під машину каміння.
Як видно на кадрах, автомобіль практично новий, проте метал з боку всіх чотири коліс пом'явся під тиском автомобіля авто на камені. Пошкоджені і обидві задні двері.
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"Навіть дивитися боляче", "Секретки потрібно ставити! Зараз упирів багато лазить", "Європа скоро буде закінчуватися з проломленою головою десь в підворітті або темряві хоча де зараз вже не важливо.🤨", "У нас ланос і жигу так само залишали на камені/цеглі, кузову хоч би хни, а ця, мабуть, з бочок з-під олії зроблена", "Люди як краще хотіли) не кинули на дисках, а тут таке вийшло)", "Колеса – то вже таке, тепер кузовщину латати, що незрівнянно з вартістю коліс", – пишуть у коментарях.
Тим часом у поліції Києва відзвітували про упіймання банди, що складається з чотирьох громадян Грузії, які промишляли крадіжками автомобілів на території Києва, області та інших регіонів країни. Наймолодшому зі зловмисників 21 рік, найстаршому – 51.
Серед речей, вилучених у затриманих, знайшли корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи.
Нагадаємо, у Києві неадекват зі зброєю напав на водія.
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