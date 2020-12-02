Молодший брат навіть не зміг потрапити на похорон старшого

Китайський вірус продовжує забирати життя медиків, причому дуже часто в одній родині помирають по кілька людей, які самі рятують інших

Так, від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією, померли брати Іван та Олег Гайди, передає OBOZREVATEL.

Вони обидва були лікарями. 58-річний Іван Гайда керував Львівським військовим госпіталем, а його 52-річний брат завідував хірургічним відділенням Черкаської міської консультаційно-діагностичної поліклініки.

Першим помер Іван Гайда. Його не стало в київському госпіталі. Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Олег Гайда важко переживав смерть брата. Він не зміг приїхати на похорон, оскільки вже тоді погано себе почував. Через кілька днів ПЛР-тест показав позитивний результат. Його госпіталізували, проте врятувати доктора не змогли.

За інформацією видання, син Олега Гайди іІгор вже кілька місяців бореться за обіцяну державою компенсацію рідним загиблого від китайського вірусу лікаря. Справа навіть дійшла до суду, оскільки Фонд соціального страхування не погоджується з тим, Гайда заразився вірусом на роботі, і не має наміру платити.

Раніше ми повідомляли про те, що на Київщині вірус забрав життя сімейної пари лікарів, а їх 13-річного сина ледве врятували в реанімації.

"10-11 жовтня в маленькому містечку під Києвом, Таращі, померли двоє медиків: медсестра місцевої поліклініки і лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення. У них залишився син, 13 років. Його звуть Антон", – розповіла ведуча програми "Право на владу" Наталія Мосейчук.

За її словами, дитина лежала на ШВЛ, а коли прийшла до тями і дізналася про смерть батьків, то вимовила: "Бога не існує".

Нагадаємо, вірус косить лікарів цілими сім'ями, число жертв невблаганно зростає.

Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя 12-річної дитини в Києві.

Також Politeka писала, що біда наздогнала головну інфекціоністку України, медика терміново госпіталізували.