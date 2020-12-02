Лікар попередив українців, який день найважчий і найнебезпечніший під час захворювання коронавірусом
Так, український лікар з Харкова Андрій Пеньков зазначив, що є такий період, коли у хворого коронавірусом виникають небезпечні процеси, що вимагають лікування стероїдами, пише lb.ua.
При цьому він уточнив, що такий період настає на 9-10 день хвороби може виникати цитокіновий шторм, при якому потрібна госпіталізація. Ризик летального результату тоді підвищується в рази
"Цитокіновий шторм починається після першого тижня хвороби-госпіталізація найчастіше необхідна саме в цей час. На 9-10 день з'являється задишка, гострий респіраторний дистрес-синдром. Але це не бактеріальні процеси, а гіперреакція імунної системи", - розповів лікар.
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За словами лікаря, на другий тиждень хвороби можуть наростати імунологічні зміни в крові, спостерігається зростання показників всіх реактивних маркерів запалення. В такому випадку допоможе розпочате вчасно лікування стероїдними препаратами.
"Є три основні патогенетичні лінії течії ковіда-гіперзапалення (цитокіновий шторм), гіперкоагуляція (мікротромбози у всіх органах - особливо в легенях, але є і в серці, і в нирках), і гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів. Це-причини всіх тяжких проявів і, по суті, смерті", - заявив лікар.
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