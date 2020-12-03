На столичному Подолі порушник ПДР дивно відреагував на спроби відвезти його авто на штрафмайданчик

Чоловік ліг під евакуатор, який збирався забрати його транспортний засіб за недотримання правил дорожнього руху, передає "Київ Оперативний".

"Так, а чого його евакуюють? Господар на місці, протокол і штраф. Причому тут евакуація? Чи він по 130?", "Головою треба було, а не ж*пою", " Ну немає у людини зайвих 2 – х тисяч , ось він і ліг", - реагують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що в Києві жінка-водій в нетверезому стані потрапила в аварію на дорозі, коли в салоні авто була маленька дитина.

Патрульні зупинили жінку на білому Mercedes, яка скоїла ДТП, п'яною їхала по зустрічній смузі без гуми на одному з коліс. При цьому вона була впевнена, що зупинили її безпідставно.

Правоохоронці розповіли, що у жінки були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, а в салоні перебувала дівчинка віком близько 8 років. Затримана заперечувала будь-які порушення, як і те, що вживала спиртне перед тим, як сісти за кермо авто.

За її словами, її зупинили без жодних підстав. Жінка скаржилася, що не приїхав викликаний раніше евакуатор, тому що "щось з колесом". На одному з коліс, за словами патрульних, дійсно повністю була відсутня гума. Ймовірно, саме це стало наслідком аварії, з місця якої жінка зникла.

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