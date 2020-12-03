Жертвами китайського вірусу стають все більше медиків, і це сильно б'є по тих, хто потребує їх допомоги

Особливо важко людям, які живуть в глибинці, як, наприклад, мешканці села Нехаївка в Чернігівській області. Про те, з чим їм довелося зіткнутися під час відсутності сімейного лікаря, розповіли журналісти Нromadske.

Два місяці тому сімейний лікар, який вів жителів села, приїжджаючи сюди двічі на тиждень з Шаблиніва, помер від коронавірусу. Причому, від моменту, коли він став почуватися погано, і до його смерті пройшов буквально тиждень.

Відтоді люди в Нехаївці залишилися один на один з небезпечною інфекцією.

Як зізналася одна з місцевих мешканок, після смерті лікаря Толочка людям стало по-справжньому страшно:

"Зараз у нас в селі люди поголовно сім'ями лежать. І ніхто не знає, що у них. Хворіють люди: чи то просто, чи то ковід. Ми нічого не знаємо".

"Боїмося один одного, шарахаємося, у нас немає сімейного лікаря, і ми нікому не потрібні. А жити ж треба! Живий у яму не ляжеш!.. Може, простіше прийти перестріляти нас, зрівняти це все. Немає людей - немає проблем!", – емоційно додає інша жінка.

Галина Негрій розповіла журналістам, що коли захворіла її сестра, то їй довелося їхати в Короп у лікарню і робити рентген.

"У неї було запалення правостороннє. Відправили додому. Вона там три дні покололася, не дало дихати, поїхала на Короп знову. Поклали її під кисень. Добу вона дихала. Додихалася до того, що мало не здохла", – згадує жінка. Вона додала, що пізніше сестрі поставили діагноз коронавірус, хоча ніяких тестів вона не здавала.

Медсестра місцевої амбулаторії Олена Омилечко каже, що на ногах з восьмої ранку до восьмої вечора. Люди телефонують, просять про допомогу, їм потрібно ставити уколи, стежити за прийомом ліків, в разі чого – відправляти в район, якщо ситуація погіршується.

"Навантаження, скажу вам чесно, важкувате для мене. Я вже фізично, можна сказати, не витримую", – зізналася вона.

Староста села Сергій Саводченко каже, що готовий хоч зараз надати всі умови для сімейного лікаря, але заманити його в село – завдання архіскладне.

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