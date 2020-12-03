Інспектор столичного управління поліції Віталій Тафійчук отримав серйозне вогнепальне поранення, коли намагався затримати озброєних громадян

Інцидент стався у Святошинському районі Києва, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу МВС України.

За словами Віталія, його зміна добігала кінця, а наступного дня він вже мав піти у відпустку. Раптом увагу поліцейського і його напарника привернув автомобіль таксі, який порушував ПДР. У транспортного засобу не працювало заднє освітлення номерного знака.

Патрульні зупинили машину і вказали водієві на несправність. У салоні перебували троє пасажирів, які поводилися підозріло. Поліцейські вирішили перевірити у них документи, а напарник Віталія помітив у одного з них рацію і кобуру.

Як тільки трійця зрозуміла, що копи побачили це, вони вибігли з автомобіля і кинулися навтьоки. Чоловік, якого переслідував Віталій, витягнув вогнепальну зброю і вистрелив у поліцейського, тричі поранивши його.

"Я був у свідомості, там ще були постріли, хвилювався за напарника, що з ним. Ми розуміємо, що на службі є ризики. Немає гарантії, що поліцейський заступить на службу і не отримає ніяких травм. Але після цього випадку у всіх піднявся бойовий дух. Всі ще більше стараються, самовіддано працюють. Такі ситуації неприємні, але додають мужності", – розповів Тафійчук.

Зараз герой, який у поліції вже майже три роки, проходить лікування. 3 грудня глава Нацполіції України Ігор Клименко відвідав Віталія в лікарні і вручив йому нагрудний знак "За відвагу в службі".

Також відомчі нагороди отримали ще троє поліцейських, які затримували групу фігурантів.

Попереду у Віталія – складна операція, проте колеги сподіваються, що вона пройде успішно, і чоловік повернеться в стрій.

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