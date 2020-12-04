В результаті конфлікту між членами сімейства один опинився в лікарні, другий – у поліцейській дільниці

Інцидент стався в селищі Володарка на Київщині, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Київській області.

За словами правоохоронців, опівночі до чергової частини зателефонувала мешканка Володарки і повідомила, що в будинку по сусідству відбувається бійка.

За вказаною адресою негайно виїхали оперативники та наряд реагування патрульної поліції.

На місці з'ясувалося, що 17-річний підліток прийшов вночі додому і затіяв сварку з вітчимом. Поступово конфлікт переріс у бійку, в ході якої хлопець схопив сокиру і вдарив 46-річного вітчима по голові.

Постраждалого бригада швидкої допомоги відвезла до лікарні, а підлітка затримали. Оскільки раніше він вже мав проблеми з законом, його помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За даним фактом порушено кримінальне провадження ч.3 ст. 15 (замах на кримінальний злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує від семи до 15 років за гратами.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Запобіжний захід для нього обере суд.

Раніше ми розповідали про те, що 62-річний житель Києва отримав серйозне ножове поранення після того, як зробив зауваження пішоходу, котрий вибіг на проїжджу частину.

Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого в лікарню. Медики діагностували у нього проникаюче поранення живота. Зараз його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Києві діти влаштували небезпечні для життя ігри на балконі.

Як повідомляла Politeka, неадекват у Києві влаштував шоу в супермаркеті.

Також Politeka писала, що жінка атакувала дітей у Дніпрі, приїхала швидка і поліція.