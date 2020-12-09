Протягом минулої доби у Києві шпиталізували з китайським вірусом рекордну кількість осіб - 127

Як передає Politeka, про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час традиційного брифінгу.

Так, відомо, що за минулу добу, 8 грудня, коронавірус виявили ще у 1728 киян, і 127 пацієнтів потрапили до лікарні.

Кличко наголосив, що динаміка захворюваності у столиці не йде на спад.

"У Києві не зменшується кількість хворих коронавірусом. За минулу добу виявили ще 1 728 інфікованих. 34 людини померли. Одужали за добу - 636 осіб", - сказав він.

Він уточнив, що серед захворілих 983 жінки віком від 18 до 90 років, а також 71 дівчинка віком від двох до 17 років. Також захворіли 611 чоловіків віком від 18 до 88 років і 63 хлопчика віком від двох місяців до 17 років.

В тому числі коронавірус підтвердився і у 71 медика.

До столичних медзакладів потрапили з вірусом 127 пацієнтів, що стало найбільшою кількістю госпіталізованих за добу. Всі інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 300 осіб, у Деснянському - 260 осіб, у Дніпровському районі - 245.

Загалом станом на сьогодні, 9 грудня, у столиці підтверджено вже 84 538 випадків захворювання. Одужали 26 403 жителя Києва, 1498 випадків - летальні.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.