У Києві правоохоронці попередили замовне вбивство двох осіб

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Департамента внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Так, у столиці було викрито особу, яка підшукувала кілера для фізичної ліквідації своїх ворогів. Замовника злочину вже було затримано.

Оперативникам повідомили про чоловіка, який шукав кілера, який здійснить замовне вбивство двох людей. Замовником виявився 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київської області, депутат 8-го скликання селищної ради.

Колишній депутат хотів, щоб кілер ліквідував його опонентів, з якими у нього склалися неприязні стосунки. Зокрема, він "замовив" 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Тяжкого злочину вдалося уникнути завдяки тому, що правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника з "кілером", під час якої зловмисник передав фотографії своїх ворогів. Колишній депутат обіцяв кілеру 6 тисяч доларів за вбивство першої жертви і під час зустрічі дав завдаток у сумі 300 доларів.

Надалі замовнику двох вбивств мають вручити підозру. За протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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