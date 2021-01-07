У Києві розшукують чоловіка, який підозрюється в шахрайстві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують чоловіка, шахрайські дії якого призвели до завдання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Розшуком шахрая займаються правоохоронці Голосіївського району.

"Увага! Розшук! Співробітниками ВКП Голосіївського УП м. Києва встановлюється та розшукується особа чоловічої статі, зображена на фото. Вказаний чоловік обгрунтовано підозрюється у вчиненні шахрайства, яке призвело до завдання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Якщо у Вас є будь-яка інформація щодо даних або місцезнаходження вищевказаного чоловіка, будь-ласка, повідомте за номером мобільного телефону 0660471606, Владислав", - йдеться в повідомленні.

При цьому немає інформації про те, про які саме шахрайські дії йде мова, та кому були нанесені матеріальні збитки, і в якій сумі.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка, який вже півтора роки краде станки в магазинах. Повідомляється, що чоловік здійснює крадіжки в одній і тій самій мережі магазинів. При цьому і влітку, і взимку він краде в тому самому взутті.

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