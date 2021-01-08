У Києві пасажир автобуса затримав грабіжників і передав їх правоохоронцям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, у столиці чоловік затримав ймовірних грабіжників, які відібрали у кондукторки сумку.

Інцидент стався 7 січня близько 17.00. Столичні патрульні отримали виклик на вулицю Привокзальну. Там, четверо осіб, які їхали в автобусі, зірвали сумку з грошима у 70-річної кондукторки. Зловмисники розрахували час та швидко вибігли з салону під час зупинки громадського транспорту. Однак не все пішло за їхнім планом, тому що саме у цей час в салон заходив пасажир, який миттю оцінив ситуацію та побіг за грабіжниками.

Він наздогнав та затримав двох утікачів, йому в цьому допомогли інші небайдужі громадяни.

Згодом нападників передали патрульним. Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.

"Ми вдячні пасажирам автобусу за небайдужість та активну громадську позицію, адже безпечне суспільство — це наша спільна справа", - йдеться в повідомленні патрульних.

Також було опубліковане фото патрульного разом з киянином, який затримав грабіжників.

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