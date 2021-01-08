У Києві розшукують чоловіка та жінку, підозрюваних у шахрайстві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують двох людей, які, за даними правоохоронців, своїми шахрайськими діями нанесли серйозну матеріальну шкоду.

"Увага! Розшук! Співробітниками відділу кримінальної поліції Голосіївського УП м. Києва встановлюються та розшукуються особи, зображені на фото. Вказані особи обгрунтовано підозрюються у вчиненні шахрайства, яке призвело до завдання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Якщо у Вас є будь-яка інформація щодо цих осіб або їх місцезнаходження, будь-ласка, повідомте співробітників поліції за номерами мобільних телефонів +38067 776 1313 Віталій Вікторович та +38066 047 1606 Владислав Володимирович", - йдеться в повідомленні.

Знімки були зроблені на камеру спостереження, тож ідентифікувати шахраїв буде можливо, певно, хіба що за одягом.

На знімку можна помітити, що у жінки русе волосся довжиною приблизно до плечей.

Раніше повідомлялось, що у Києві завівся шахрай, який обманює касирок в магазинах. Так, у столиці розшукують чоловіка, який попросив розміняти йому гроші і обдурив касирку на 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.