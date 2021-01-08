У Києві затримали телефонного шахрая, який виманював з людей гроші, розповідаючи історії про те, що їхні діти нібито потрапили в біду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

"Ваша донька потрапила в ДТП, терміново потрібні гроші або вона опиниться за ґратами" - саме так, за інформацією патрульних, зловмисник намагався ошукати жінку.

У четвер, 7 січня, до поліції звернулася громадянка, яка розповіла, що до її матері зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що її донька нібито потрапила в ДТП, і тепер терміново потрібні гроші, щоб уникнути покарання. Жінка домовилась про зустріч з шахраєм для передачі йому грошей.

При цьому вона одразу зателефонувала своїй дочці, щоб впевнитись у правдивості ситуації. Почувши, що її маму намагаються ошукати, дочка викликала патрульних.

Під час передачі коштів патрульні затримали чоловіка.

"Розкажіть своїм родичам про цей випадок та вбережіть себе та рідних від шахрайства", - закликають патрульні.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка та жінку, підозрюваних у шахрайстві. За даними правоохоронців, своїми шахрайськими діями вони нанесли серйозну матеріальну шкоду.

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