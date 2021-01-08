У Києві затримали телефонного шахрая, який виманював з людей гроші, розповідаючи історії про те, що їхні діти нібито потрапили в біду
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
"Ваша донька потрапила в ДТП, терміново потрібні гроші або вона опиниться за ґратами" - саме так, за інформацією патрульних, зловмисник намагався ошукати жінку.
У четвер, 7 січня, до поліції звернулася громадянка, яка розповіла, що до її матері зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що її донька нібито потрапила в ДТП, і тепер терміново потрібні гроші, щоб уникнути покарання. Жінка домовилась про зустріч з шахраєм для передачі йому грошей.
При цьому вона одразу зателефонувала своїй дочці, щоб впевнитись у правдивості ситуації. Почувши, що її маму намагаються ошукати, дочка викликала патрульних.
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Під час передачі коштів патрульні затримали чоловіка.
"Розкажіть своїм родичам про цей випадок та вбережіть себе та рідних від шахрайства", - закликають патрульні.
Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка та жінку, підозрюваних у шахрайстві. За даними правоохоронців, своїми шахрайськими діями вони нанесли серйозну матеріальну шкоду.
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