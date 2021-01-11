Під Києвом розшукують чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі і побитті людини, яке призвело до смерті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, у Київській області працівники Києво-Святошинського відділу поліції розшукують 39-річного Артема Ружинського. Чоловік підозррюється у скоєнні розбійного нападу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.
Злочин стався у місті Вишневе Київської області. Наразі правоохоронці Київщини проводять низку оперативних заходів для того, щоб розшукати зловмисника.
Відомо, що підозрюваний у розбійному нападі і побитті, яке призвело до смерті людини, є уродженцем Донецької області. Також відомо, що чоловік може представлятись іншими іменами - зокрема, 26-річним Олександром Антоліком. За даними поліції, він має копію паспорта на це ім’я.
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Правоохоронці закликали жителів Київської області звернути увагу на фото чоловіка та повідомити на лінію 102, якщо мають якусь інформацію про нього. При цьому всім, хто допоможе в розшуку, гарантують анонімність.
"Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (097) 753-82-39 або 102. Анонімність гарантується!" - запевняють в поліції.
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