Під Києвом розшукують чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі і побитті людини, яке призвело до смерті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, у Київській області працівники Києво-Святошинського відділу поліції розшукують 39-річного Артема Ружинського. Чоловік підозррюється у скоєнні розбійного нападу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Злочин стався у місті Вишневе Київської області. Наразі правоохоронці Київщини проводять низку оперативних заходів для того, щоб розшукати зловмисника.

Відомо, що підозрюваний у розбійному нападі і побитті, яке призвело до смерті людини, є уродженцем Донецької області. Також відомо, що чоловік може представлятись іншими іменами - зокрема, 26-річним Олександром Антоліком. За даними поліції, він має копію паспорта на це ім’я.

Правоохоронці закликали жителів Київської області звернути увагу на фото чоловіка та повідомити на лінію 102, якщо мають якусь інформацію про нього. При цьому всім, хто допоможе в розшуку, гарантують анонімність.

"Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (097) 753-82-39 або 102. Анонімність гарантується!" - запевняють в поліції.

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