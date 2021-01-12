Під Києвом врятували жінку, якій стало зле, коли вона була сама зачинена в квартирі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, у місті Фастів Київської області літній жінці була вчасно надана медична допомога, що допомогло уникнути трагічних наслідків.

Правоохоронці повідомили, що вони отримали інформацію від соціальної працівниці, яка доглядає літню жінку, про те, що 77-річна жителька міста Фастів протягом доби не відповідає на телефонні дзвінки. Для з’ясування усіх обставини за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

"Вхідні двері квартири були зачинені, але через них поліцейські почули нечіткий тихий голос бабусі. Тут на допомогу прийшли рятувальники – за допомогою драбини через вікно вони потрапили до оселі", - повідомили поліцейські.

Опинившись у приміщенні, рятувальники побачили, що у кімнаті на підлозі лежить літня жінка. Правоохоронці обережно поклали її на ліжко, надали першу медичну допомогу та викликали швидку. У подальшому пенсіонерку доправили до лікарні.

Раніше повідомлялось, що під Києвом рятувальники виявили в квартирі тіло жінки пенсійного віку, яка протягом 5 днів не виходила на зв'язок.

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