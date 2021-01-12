У Києві евакуатор вирішив забрати авто, в якому в цей час була дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на столичний Telegram-канал.

Так, у мережі з'явилось відео, як евакуатор забирає машину, в якій в цей час знаходиться дитина. Зазначається, що на крики та зауваження матері дитини евакуатор ніяк не реагував.

Інцидент стався на Позняках.

"У машині була дитина. Евакуатора це не зупинило і він занурив машину, поки очевидці не пообіцяли набити йому пику, так як на мати дитини, що кричала, водій не звертав ніякої уваги", - йдеться в повідомленні.

Чоловік, який знімав інцидент на відео, зазначив, що в салоні авто знаходиться дитина.

"Ось, власне, наш евакуатор український. Забрали машину, в машині сидить дитина", - сказав він.

Також на задньому плані можна почути обурені крики жінки - очевидно, матері дитини.

Також автор відео зафіксував номерні знаки евакуатора.

Згодом машину все ж опустили назад на дорогу, а автор відео підійшов до жінки та її дитини переконатись, чи все добре.

Раніше повідомлялось, що винахідливий киянин вирішив "захистити" своє авто від евакуації, однак йому це не вдалося.

Так, у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.

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