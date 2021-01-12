У Києві евакуатор вирішив забрати авто, в якому в цей час була дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на столичний Telegram-канал.
Так, у мережі з'явилось відео, як евакуатор забирає машину, в якій в цей час знаходиться дитина. Зазначається, що на крики та зауваження матері дитини евакуатор ніяк не реагував.
Інцидент стався на Позняках.
"У машині була дитина. Евакуатора це не зупинило і він занурив машину, поки очевидці не пообіцяли набити йому пику, так як на мати дитини, що кричала, водій не звертав ніякої уваги", - йдеться в повідомленні.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Дженніфер Лопес ледь впихнула свої "кульки" в сміливий купальник, погравши губками на камеру: "Боже мій!"
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
"Холостячку" Ксенію Мішину зняли в ліжку з іншим чоловіком, кадри вже в мережі: "Еллерту не позаздриш"
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Чоловік, який знімав інцидент на відео, зазначив, що в салоні авто знаходиться дитина.
"Ось, власне, наш евакуатор український. Забрали машину, в машині сидить дитина", - сказав він.
Також на задньому плані можна почути обурені крики жінки - очевидно, матері дитини.
Також автор відео зафіксував номерні знаки евакуатора.
Згодом машину все ж опустили назад на дорогу, а автор відео підійшов до жінки та її дитини переконатись, чи все добре.
Раніше повідомлялось, що винахідливий киянин вирішив "захистити" своє авто від евакуації, однак йому це не вдалося.
Так, у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.
Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.